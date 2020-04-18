صالح جمعة "جوكر" الميركاتو الصيفى فى الأهلى بفرمان فايلر

جدة - عمرو شويل يتطلع مسئولو النادي الأهلي لاستغلال ورقة صالح جمعة لاعب الفريق في أبرام صفقات تبادلية خلال انتقالات الصيف المقبلة بعدما حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق موقفه بشأن اللاعب ورفض بقاء اللاعب، ويرغب صالح جمعة في تسويق اللاعب خلال انتقالات الصيف المقبلة من أجل الاستفادة من وراء بيعه مادياً أو ضم لاعب من أندية محلية مُستغلاً "ورقة" صالح جمعة.

ورفض رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الاستماع لنصائح الكثيرين فى القلعة الحمراء بشأن منح فرصة جديدة لصالح جمعة بعد استئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة وتمسك برأيه فى الاستغناء عن اللاعب بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده..وكان فايلر قد أعلن قبل انتقالات يناير الأخيرة أنه لا يحتاج جهود صالح جمعة فى الفريق لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني لكن محاولات القلعة الحمراء لتسويق صالح داخلياً وخارجياً فشلت ليستمر اللاعب في صفوف الفريق.

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وشهدت الفترة الماضية توصيات من بعض الأهلاوية سواء على صعيد نجوم الفريق القدامى أو غيرهم للإبقاء على صالح جمعة وتم استطلاع رأى رينيه فايلر بشأن إمكانية الاعتماد على فايلر حال استئناف مسابقة الدورى المُتوقفة حالياً بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم كله.

ورغم مطالب هؤلاء بالعفو عن صالح جمعة إلا أن رينيه فايلر جدد تمسكه برفضه التام ببقاء صالح جمعة في قائمة الفريق، وطالب برحيله مع نهاية الموسم الجاري لذا ستبدأ القلعة الحمراء مرحلة جديدة من تسويق اللاعب داخلياً أو خراجياً بعد عودة النشاط الرياضي في مصر والعالم كله ويرغب مسئولو النادي في إستغلال ورقة اللاعب من أجل ضم أحد لاعبي الدوري المطلوبين في القلعة الحمراء.