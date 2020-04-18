شكرا لقرائتكم رجب بكار مع "حبايب قلبه" فى فترة العزل المنزلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى الوقت الذى ابدى فيه ناديى الأهلى و الزمالك ، تدعيم صفوفهم برجب بكار لاعب فريق بيرميدز ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وقبل انطلاق الموسم الكروى الجديد، قام بكار بالعودة إلى أصوله ، و نشر صورة مع أهله و أقاربه .

نشر بكار عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعى يس بوك صور تجمعه بأقاربه و أهله فى مسقط رأسه بمحافظة المنيا ، وهم يفترشون الأرض وكتب عليها : " حبايب قلبى "

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بدأ مسئولو النادي الأهلي التحرك الرسمي لضم رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز، وذلك بعدما نما لعلم الإدارة الحمراء دخول الزمالك في مفاوضات قوية لضم الظهير الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعرض رجب بكار على إدارة ناديه التنازل عن جزء من مستحقاته المالية المتبقية لتسهيل انتقاله لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم الكروي المقبل.

وتوصل مسئولو الأهلي إلى اتفاق مع رجب بكار للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل، حيث وقع ظهير أيمن بيراميدز على عقود انضمامه للأحمر، وينتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء مسئولو الأهلي لتفاوضهم مع نظرائهم في بيراميدز، ويتبقى في عقد رجب بكار مع نادي بيراميدز موسمين، ويسعى مسئولو النادي الأهلى لتدعيم صفوف الفريق وبالتحديد الجبهة اليمنى خاصة بعد إعلان أحمد فتحي الرحيل بنهاية الموسم، على خلفية خلافه مع لجنة التخطيط على بنود تجديد عقده الذي ينتهي مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري واعلان انتقاله بشكل رسمي لبيراميدز.