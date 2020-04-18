شكرا لقرائتكم جهاز المنتخب يتابع اللاعبين المحترفين تليفونيا فى فترة توقف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري على اجراء اتصالات بصفة دورية للاعبين المحترفين ، خلال الساعات الماضية ، للإطمئنان على صحتهم بسبب توقف النشاط الكروي فى دول العالم بسبب فيروس كورونا.

ويتواجد معظم المحترفين خارج مصر حاليا على رأسهم الرباعي المتواجد فى انجلترا وهم محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود تريزيجيه و أحمد المحمدي ثنائي استون فيلا و أحمد حجازي لاعب وست بروميتش.

وجه حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، رسالة حب وتقدير وعرفان لجيش مصر الأبيض بعد حجم المجهود العظيم الذى يبذل ويقدم لتجاوز هذه الظروف الصعبة ومحاربة تفشى انتشار فيروس كورونا.

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وقال البدرى، فى رسالته عبر الموقع الرسمى لاتحاد الكرة، "لكل القطاع الطبى بكافة تخصصاته أنتم دائماً فى القلب، فلولا وعيكم وتكاتفكم العظيم تجاه حب مصر وسلامة كل المواطنين ما كنا وصلنا لهذه المرحلة التى جعلت العالم يشيد بكل ما يبذل داخل مصر من إجراءات طبية.. نثق فيكم جميعاً وفى كفاءتكم للعبور بالوطن والمواطنين لبر الأمان.. حفظ الله مصر وشعبها".

كان عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أكد أن اللجنة لم تتدخل أو تمارس ضغوطا على حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، عقب تعيينه بشأن فرض أسماء بعينها فى الجهاز المعاون.

وقال عمرو الجناينى، خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، "إن قرار تعيين البدرى جاء بعد مفاضلة مع إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للمقاصة، وإن كفة مدرب الفراعنة الحالى تفوقت وإنه لا صحة لما تردد عن اعتذار جلال عن تدريب الفراعنة".

وواصل عمرو الجناينى حديثه: "لم نتدخل فى تعيين جهاز فنى معاون لحسام البدرى وكان القرار وقتها تعيينه مديراً فنياً وترك الحرية الشخصية له فى اختيار معاونيه وذلك على عكس ما يقال".