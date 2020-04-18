شكرا لقرائتكم أحمد بلال يمنح على معلول لقب أفضل لاعب فى موسم الكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال بلال فى تصريح لـ الخليج 365 أنه يعتبر معلول الأفضل من وجهة نظره لما يتمتع به اللاعب من مهارات و خبرات .
كما يرى أحمد بلال أن قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم القادم أفضل قرار تم اتخاذه من 10 سنوات ، مؤكداً أن هناك مصريين أفضل من الأفارقة بكثير وعدم وجودهم فى الدورى يمنع الفرصة لاكتشاف اللاعب المصرى ومنحه ثقة المباريات وارتفاع مستواه بشكل تدريجى.
وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بين الأندية بسبب تمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.
وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.
كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى سارى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بلال يمنح على معلول لقب أفضل لاعب فى موسم الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.