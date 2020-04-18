شكرا لقرائتكم الأهلى يقرر شكوى الصفاقسى التونسى لفيفا بسبب 100 ألف دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر النادي الأهلي تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدوالي لكرة القدم "فيفا" ضد الصفاقسي التونسي لاسترداد 100 ألف دولار تمثل باقي مبلغ 125 ألف دولار تم تحويله للنادي التونسي من الأهلي قبل عدة سنوات عن طريق الخطأ ويتعلق بصفقة النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي الحالي والصفاقسي السابق.

مجلس الأهلي السابق برئاسة المهندس محمود طاهر كان قد قام بتحويل 125 ألف دولار للصفاقسي بطريق الخطأ حيث كان مُقرراً تحويل هذا المبلغ لنادً ليون النيجيري عبارة عن حق رعاية جونيور أجاي.

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وحاول مجلس الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب إسترداد مبلغ 125 ألف دولار من الصفاقسي بالطرق الودية طوال الأشهر الماضية وقام النادي التونسي بتحويل 25 ألف دولار فقط وظل يُماطل الأهلي في دفع باقي المبلغ قبل أن يطلب تقسيط الـ100 ألف وهو ما رفضه الأهلي تماماً وقرر تصعيد القضية للفيفا.

إدارة الأهلي لم تكن تنوي تصعيد الأمر للفيفا حفاظاً على علاقتها بالنادي التونسي ومن منطلق رغبة الأهلي في تقوية علاقاته بجميع الأندية العربية لكن مُماطلة الصفاقسي عدة أشهر جعل مجلس الخطيب يقرر اللجوء للفيفا حفاظاً على حقوق الأهلي خاصة وأن هذه الأزمة قديمة وغير مرتبطة بالأزمة المالية التى تعيشها أندية العالم كله حالياً بسبب إنتشار وباء "كورونا" الذى تسبب في تجميد النشط الرياضي في العالم.

ولد جونيور أجاي في 29 يناير 1996 ، ولعب لنادي ليون النيجيري ، قبل أن يجذب أنظار كشافة النادي الرياضي الصفاقسي التونسي الذي تعاقد في 15 سبتمبر 2015 ، قبل أن ينضم اللاعب النيجيري للأهلي في صيف 2016 مقابل 2 مليون و500 ألف دولار.