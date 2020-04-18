شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يصرف جزءا من مستحقات لاعبيه خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتزم مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة ابراهيم عثمان صرف دفعة من مستحقات اللاعبين خلال الساعات القليلة المقبلة ، وذلك حتى تظهر بوادر لحسم مصير النشاط الكروى فى مصر المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

إدارة نادى الإسماعيلى تنتظر أيضاً قرار اتحاد الكرة بشأن تخفيض رواتب اللاعبين هذا الموسم من عدمه لاتخاذ قرار بشأن تخفيض العقود من عدمه، حيث ستقوم إدارة النادى بتطبيق قرار اتحاد الكرة حتى يكون هناك عدل بين اللاعب والنادى.

وفى وقت سابق قال إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى أن الكرة المصرية لن ينصلح حالها إلا بوجود رابطة الأندية المحترفة وهى التى يمكن من خلالها الحفاظ على حقوق الأندية وارساء مبادىء العدالة بين الجميع دونما أية تدخلات من أحد على أن تضع اللجنة الأسس التى يعتمد عليها فى العلاقة بين الأندية واللاعبين بما يحفظ للاندية حقوقها تجاه اللاعبين وأيضا حقوق الأخير لدى الأندية وتحديد موعد بدء وانتهاء المسابقة مع مراعاة الارتباطات بالتنسيق مع اتحاد اللعبة.

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وأضاف أن اتحاد اللعبة يتفرغ للمنتخبات الوطنية ومراعاة تطويرها بالصورة التى تحقق لمصر وجودا أفضل فى كل المحافل الكروية فى الوقت الذى تقوم فيه رابطة الأندية بتنظيم المسابقات وفقا لمبادىء يلتزم بها جميع أعضائها من خلال المكتب التنفيذى للجنة الذى يضم المتخصصين فى مجال اللعبة وتضع اللجنة أيضا الشكل الأمثل للجنة الحكام والتى لابد أن يكون أعضاؤها وحكامها من المحترفين أيضا وفقا للشكل المعمول به فى الدوريات العالمية.

وأكد رئيس الإسماعيلى أن وجود رابطة الأندية المحترفة على أرض الواقع هو طوق النجاة للكرة المصرية.

ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.