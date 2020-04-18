شكرا لقرائتكم رابطة الدوري الإنجليزي تؤكد التزامها باستكمال الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة، أنها تهدف لاستكمال كافة المسابقات بعد اجتماع مع الأطراف المعنية، ولكن إضافة موعد نهائي لإنهاء الموسم سيكون "مؤقتاً" بسبب تفشي انتشار فيروس "كورونا".

وترددت تقارير على نطاق واسع مفادها أن رابطة الدوري ستناقش إمكانية تحديد يوم 30 يونيو المقبل موعداً نهائياً لاستكمال الموسم، لتفادي أي خلافات بشأن عقود اللاعبين التي بصدد الانتهاء.

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ولكن، لم يناقش أي ممثل من الأندية العشرين هذه الفكرة ولم يتم أيضا مناقشة تخفيض رواتب اللاعبين، في الوقت الذي تم فيه تجميد نشاط كرة القدم عبر المملكة المتحدة.

وقال متحدث رسمي باسم الرابطة: بشكل مشترك مع الشركات والصناعات الأخرى، تعمل الرابطة والأندية من خلال سيناريوهات التخطيط المعقدة.

وأضاف: هدفنا هو التأكد من أننا في موقع يمكننا من استئناف اللعب عندما يكون ذلك آمنا وبدعم كامل من الحكومة.