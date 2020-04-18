جائزة تحمل اسم كوبي وجيجي تكافئ مروجي كرة السلة للسيدات

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لوس انجليس: اعلنت رابطة دوري كرة السلة للمحترفات الجمعة بانها ستخصص سنويا اعتبارا من عام 2021 جائزة تحمل اسم كوبي وجيجي براينت من اجل مكافأة الاشخاص الذين يروجون لتطوير كرة السلة للسيدات.

وقالت الرابطة في بيان "الكأس التي ستحمل اسم كوبي وجيجي براينت ستكافئ الافراد او مجموعة من الاشخاص الذين يقومون بمساهمات لافتة، الترويج وتطوير كرة السلة للسيدات على جميع المستويات".

واشارت الرابطة الى ان فانيسا زوجة اسطورة كرة السلة الاميركية كوبي براينت الذي قضى مع ابنته جيانا في حادث طائرة هيليكوبتر في اواخر يناير الماضي "سيكون لها دور اساسي لتحديد الفائزين" بهذه الجائزة.

اضافت الرابطة "ستقوم (فانيسا) بتسليم الكأس سنويا على هامش نهاية اسبوع مباراة كل النجوم التي تجمع ابرز نجوم المنطقتين الشرقية والغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين وتقام خلال شهر فبراير من كل عام.

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واشارت رئيسة رابطة كرة السلة للمحترفات كاتي انغلبرت الى ان "كوبي كان احد الاشخاص الذين دعموا بقوة كرة السلة للسيدات وكانت جيانا تشاطره شغفه في رياضتنا".

تابعت "هذه الكأس هي مبادرة تكريمية لهما وستشكل صدى لتصميم كوبي على تكوين جيل جديد من اللاعبات، الترويج لرياضتنا ورد الجميل لما منحته اياه عائلة كرة السلة".

وكانت جيانا التي تحمل لقب "جيجي" تريد ان تصبح لاعبة محترفة في الدوري الاميركي للسيدات وكانت دائما ما ترافق والدها الفائز بالدوري الاميركي خمس مرات في صفوف لوس انجليس ليكرز لمتابعة مباريات في كرة السلة للرجال والسيدات وتتدرب الى جانبه في قاعة التمارين في منزلهم الفاخر كما كان يشرف على تدريب فريق مدرستها.

