شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: نرفض مقترحات عودة الدورى إلا بعد انتهاء أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة المقترحات الخاصة بعودة الدورى خلال الأيام المقبلة، والتوصيات التى تخرج من بعض المسؤولين القدامى أو المدربين مؤكدين أنه لن يتم الموافقة على استئناف النشاط إلا بعد السيطرة على فيروس كورونا والحد من انتشاره والأهم هم مصلحة الجميع حاليًا.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن إقامة الدورى فى ملاعب معينة وبدون جماهير ومنع المصافحة بين اللاعبين والتعقيم الكامل للغرف والاستادات وإجراء تحاليل بصفة دورية للاعبين لا تجدى نفعا حاليا، خاصة أنه مازال هناك وقت كاف لاستئناف النشاط، إلى جانب أن مسابقات القسم الثانى والثالث اقتربت من الانتهاء قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا، والدورى لن يعود الا بعد سيطرة الدولة على الفيروس وانتهاء الحظر .

تشير الدلائل لإقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل حال انتهاء أزمة كورونا.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك خطة لتطوير الألعاب الأخرى مثل الكرة النسائية والصالات والشاطئية خلال الفترة المقبلة.

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وقال مسئولو اتحاد الكرة إنه سيتم مخاطبة أندية الدورى الممتاز، وعلى رأسها الأهلى والزمالك، للمشاركة فى دوريات الكرة النسائية والصالات والشاطئية الموسم المقبل

وتدرس سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، فتح باب التعاقد للأندية المشاركة فى دورى الكرة النسائية مع لاعبات أجانب على أن يسمح لكل نادى بضم لاعبة واحدة فى كل المراكز باستثناء حراسة المرمى .

ويأتى ذلك بعدما قام عدد من الأندية المشاركة بالدورى بطلب التعاقد مع لاعبات أجانب لدعم صفوف الفرق .

كما أكدت سحرعبد الحق أنها تدرس مع الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد إقامة دورى الأكاديمييات لإتاحة الفرصة للأندية للمشاركة فى الدورى العام.