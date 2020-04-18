شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تعلن عن مسابقات رياضية جديدة بمشاركة كوكا والشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، تنظيم بطولات إقليمية عبر الإنترنت، وفتح باب المشاركة لممارسى الرياضات الإلكترونية والتى عرضت الأكاديمية العربية للنقل البحرى - فرع القاهرة "إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية" تقديم جوائزها للفائزين فى لعبتى "موبايل ليجند " و "فورتنايت" برعاية ودعم من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحى.

وفى هذا الصدد، خاطب الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية نظيره فى دولة الإمارات والمملكة السعودية لدعوة لاعبى البلدين للمشاركة ووضع نواة لبطولة عربية وسط ترحيب من أعضاء الاتحاد العربى للألعاب الإلكترونية برئاسة الأمير فيصل بن بندر بن سلطان وسط اجواء إيجابية للاستفادة من طاقات الشباب فى اجواء الحظر المفروض والتزامهم للمنازل لمواجهة تفشى فيروس كورونا فى أنحاء العالم.

وفى نفس السياق، ينظم الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بطولة كورة جيت لفيفا20 بمشاركة نجوم كرة القدم المصرية أحمد حسن كوكا لاعب نادى أولمبياكوس اليونانى، ومنتخب مصر، وأحمد الشيخ لاعب النادى الاهلي، يشارك فى هذه البطولة 1024 لاعبا ممن لهم تصنيف فى اللعبة عالميا من المصريين .

يذكر أن الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية أكد أن التعاون مع الأكاديمية العربية جاء نتيجة تنظيم بطولات سابقة بمقر الأكاديمية بالقاهرة وبالتعاون مع اتحاد الطلاب، متمنيا استمرار هذا التعاون مع مؤسسة تعليمية عربية عريقة ليتحول الى بطولة عربية تضم الجامعات العربية بعد انتهاء المواجهة مع جائحة كورونا.