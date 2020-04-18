شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: معلول أفضل لاعب محترف بالدورى المصرى موسم 2019 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد بلال، نجم الأهلى السابق، أن التونسى على معلول المحترف فى صفوف الأهلى يستحق لقب أفضل لاعب فى موسم 2019 / 2020.

وأضاف بلال فى تصريح لـ الخليج 365 أنه يعتبر معلول الأفضل من وجهة نظره لما يتمتع به اللاعب من مهارات وخبرات.

كما يرى أحمد بلال أن قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم القادم أفضل قرار تم اتخاذه من 10 سنوات، مؤكداً أن هناك مصريين أفضل من الأفارقة بكثير، وعدم وجودهم فى الدورى يمنع الفرصة لاكتشاف اللاعب المصرى ومنحه ثقة المباريات وارتفاع مستواه بشكل تدريجى.

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وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بين الأندية بسبب تمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محلياً سارٍ لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.