شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأهلي يشكو الصفاقسي التونسي للفيفا بسبب 100 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النادى الأهلى تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد الصفاقسى التونسى لاسترداد 100 ألف دولار، تمثل باقى مبلغ 125 ألف دولار تم تحويله للنادى التونسى من الأهلى قبل عدة سنوات عن طريق الخطأ، ويتعلق بصفقة النيجيرى جونيور أجاى لاعب الأهلى الحالى والصفاقسى السابق.

مجلس الأهلى السابق برئاسة المهندس محمود طاهر حول 125 ألف دولار للصفاقسى بطريق الخطأ، حيث كان مُقرراً تحويل هذا المبلغ لنادى ليون النيجيرى عبارة عن حق رعاية جونيور أجاى.

وحاول مجلس الأهلى الحالي، برئاسة محمود الخطيب، استرداد مبلغ 125 ألف دولار من الصفاقسى بالطرق الودية طوال الأشهر الماضية وقام النادى التونسى بتحويل 25 ألف دولار فقط وظل يُماطل الأهلى فى دفع باقى المبلغ قبل أن يطلب تقسيط الـ100 ألف وهو ما رفضه الأهلى تماماً وقرر تصعيد القضية للفيفا.

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إدارة الأهلى لم تكن تنوى تصعيد الأمر للفيفا حفاظاً على علاقتها بالنادى التونسى، ومن منطلق رغبة الأهلى فى تقوية علاقاته بجميع الأندية العربية لكن مُماطلة الصفاقسى عدة أشهر جعل مجلس الخطيب يقرر اللجوء للفيفا حفاظاً على حقوق الأهلى، خاصة أن هذه الأزمة قديمة وغير مرتبطة بالأزمة المالية التى تعيشها أندية العالم كله حالياً بسبب انتشار وباء "كورونا" الذى تسبب فى تجميد النشط الرياضى فى العالم.

ولد جونيور أجاى فى 29 يناير 1996، ولعب لنادى ليون النيجيرى، قبل أن يجذب أنظار كشافة النادى الرياضى الصفاقسى التونسى الذى تعاقد فى 15 سبتمبر 2015، قبل أن ينضم اللاعب النيجيرى للأهلى فى صيف 2016 مقابل 2 مليون و500 ألف دولار.