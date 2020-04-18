شكرا لقرائتكم بعد منع العمل التطوعى.. مجلس الجبلاية الجديد يحصل على رواتب شهرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يشهد المجلس الجديد لاتحاد الكرة تخصيص راتب شهري للمجلس بالكامل بناء علي تعليمات الاتحاد الدولي فيفا الذي يمنع العمل التطوعي في القترة المقبلة .
من المرجح ان تقام انتخابات اتحاد الكرة المقبلة في شهر اغسطس أو سبتمبر المقبل في حالة انتهاء أزمة كورونا .
من ناحية اخري كشف مسئولو اتحاد الكرة ان هناك خطة لتطوير الألعاب الأخري مثل الكرة النسائية والصالات والشاطءية خلال الفترة المقبلة.
تابع مسئولو اتحاد الكرة انه سيتم مخاطبة أندية الدوري الممتاز علي رأسهم الاهلي والزمالك للمشاركة في دوريات الكرة النسائية والصالات والشاطءية الموسم المقبل.
وتدرس سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية فتح باب التعاقد للأندية المشاركة في دوري الكرة النسائية مع لاعبات أجانب علي أن يسمح لكل نادي بضم لاعبة واحدة في كل المراكز باستثناء حراسة المرمي .
وياتي ذلك بعدما قام عدد من الأندية المشاركة بالدوري بطلب التعاقد مع لاعبات أجانب لدعم صفوف الفرق .
كما اكدت سحرعبد الحق أنها تدرس مع الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد إقامة دوري الاكاديمييات لإتاحة الفرصة للأندية للمشاركة في الدوري العام .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد منع العمل التطوعى.. مجلس الجبلاية الجديد يحصل على رواتب شهرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.