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باهر المحمدى يخرج من حسابات الأهلى فى الميركاتو الصيفى

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جدة - عمرو شويل لم يعد باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي مطروحاً بقوة للانتقال لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث بات الأهلي يمتلك بدائل كثيرة لتدعيم الأحمر في المراكز التي يلعب فيها باهر المحمدي سواء الظهير الأيمن أو الدفاع.

 

باهر المحمدي كان مطروحاً للانتقال للقلعة الحمراء خاصة عقب رفض أحمد فتحي تجديد عقده مع  الأهلي وانتقاله لبيراميدز لكن رغبة الأهلي في ضم لاعب الإسماعيلي تراجعت خلال الأيام الماضية لعدة أسباب يأتي في مقدمتها وجود بدائل أفضل من المحمدي لدى مسئولو الأهلي والجهاز الفني للفريق ، وأتفق كسئوزلو القلعة الحمراء عل أن هناك لاعبين أفضل من المحمدي لتدعيم الجبهة اليُمنى وهناك بدائل أفضل أيضاً منه لتدعيم الدفاع.

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السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يبحث مع لجنة التخطيط للكرة بالنادي ملف تدعيم الجبهة اليُمنى باعتبارها أحد أهم الملفات التى يرغب الأهلي في حسمها خلال الفترة المقبلة بعد رحيل أحمد فتحي حيث يتشاور المدرب السويسري بشأن البدائل المطروحة لضم ظهير أيمن أو الأكتفاء بالعناصر الموجودة في الفريق حالياً أو من قطاع الناشئين أو استعادة لاعبي الفريق المُعارين لأندية أخرى. 

 

وقلل فايلر من تأثير رحيل أحمد فتحي على المستوى الفني بعد توقيعه لبيراميدز لمدة 3 سنوات بشكل رسمي وأكد فايلر للجنة التخطيط أن فتحي لم يكن هو اللاعب الأساسي الوحيد في مركز الظهير الأيمن حيث كان محمد هاني يتناوب المشاركة معه.

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