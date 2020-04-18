أحمد رمضان بيكهام على الشاطئ فى فترة العزل المنزلى

ونشر بيكهام فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال تواجده على أحد شواطئ عروس البحر المتوسط، مستمتعا بالهدوء.

وخلال الموسم الجارى شارك لاعب وسط وادى دجلة مع فريقه فى 18 مباراة بالدوري والكأس، واستطاع أن يسجل هدفاً ويصنع آخر لزملائه بالفريق.

مستواه المتميز جعله محط أنظار شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبى، لينضم إلى قائمة الفراعنة ويشارك مع زملائه في حصد لقب بطولة أمم أفريقيا للشباب والتي استضافتها مصر خلال نوفمبر العام الماضي، ليحجز مع زملائه تأشيرة تأهل المنتخب إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وسيطرت حالة من الاندهاش على جهاز الكرة بالأهلي ولجنة التخطيط بعد المستوى المتميز الذي قدمه أحمد رمضان بيكهام خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة.

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ورحل أحمد بيكهام عن الأهلي لصفوف وادى دجلة ضمن صفقة شراء محمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شراء بيكهام والذي يقدم مستويات جيدة منذ رحيله عن الأهلي.

وفتح مسئولو الأهلي ملف عودة أحمد بيكهام خاصة أنه واحد من ناشئي النادي في الوقت الذي يحق للأهلي وفقًا لتأكيدات مسئوليه استعادته بـ5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته في الموسم الأول مع زيادة 5 ملايين جنيه في كل موسم يتأخر الأهلي في طلبه، في الوقت الذي لن يستطيع أي نادٍ آخر الدخول في صفقة شرائه إلا في حالة رفض الأهلي التعاقد مع اللاعب.

ويحق للأهلي استعادة بيكهام في الموسم الجديد مقابل 15 ملايين جنيه على أن يزداد الرقم 5 ملايين جنيه مع كل موسم، وهو البند الذي وقع عليه ناديا الأهلي ودجلة، إلا أن اللاعب رفض التوقيع عليه لتدخل الإدارة الحمراء في الوقت الحالي في مفاوضات مع اللاعب لإقناعه بتفعيل البند تمهيداً لعودته من جديد للقلعة الحمراء.