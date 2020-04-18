فيفا يخصص راتبا شهريا لمجلس الجبلاية الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد المجلس الجديد لاتحاد الكرة تخصيص راتب شهرى للمجلس بالكامل، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى فيفا، الذى يمنع العمل التطوعى فى القترة المقبلة . ومن المرجح أن تعقد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة فى شهر أغسطس أو سبتمبر فى حالة انتهاء أزمة كورونا. من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك خطة لتطوير الألعاب الأخرى مثل الكرة النسائية والصالات والشاطئية خلال الفترة المقبلة. وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم مخاطبة أندية الدورى الممتاز، وعلى رأسها الأهلى والزمالك، للمشاركة فى دوريات الكرة النسائية والصالات والشاطئية الموسم المقبل. Advertisements وتدرس سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية فتح باب التعاقد للأندية المشاركة فى دورى الكرة النسائية مع لاعبات أجانب على أن يسمح لكل نادى بضم لاعبة واحدة فى كل المراكز باستثناء حراسة المرمى. يأتى ذلك بعدما قام عدد من الأندية المشاركة بالدورى بطلب التعاقد مع لاعبات أجانب لدعم صفوف الفرق . كما أكدت سحر عبد الحق أنها تدرس مع الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد إقامة دورى الأكاديميات لإتاحة الفرصة للأندية للمشاركة فى الدورى العام .

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