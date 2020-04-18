شكرا لقرائتكم خبر عن "روقة مبيفهمش" و"دم سعد فى رقبة مين".. أبرز خناقات نجوم الكرة بالملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح تصريح المدرب محمد صلاح نجم الزمالك السابق ضد زميله فاروق جعفر الجرح الغائر في علاقة الطرفين المتوترة منذ عقود، عداوة لم تنجح السنوات والتجارب فى محوها لتصبح أكبر دليل على خناقات نجوم الكرة المصرية وأبرزها على مر العصور.

سوبر كورة يستعرض فى هذا التقرير أشهر خناقات نجوم الكرة:

وأكد محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق بالأمس الخميس، أنه حذر مرتضى منصور رئيس النادي من عودة فاروق جعفر، بسبب الأضرار التي فعلها في حق الأبيض، خاصة بعد انسحابه مرتين أمام الأهلي عامي 1996و1999

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وقال صلاح، "فاروق جعفر مبيفهمش كورة، اللى بيتعامل بالحب والكراهية يبقى مينفعش يبقى في منصب مدرب، بدليل انه مشى رضا عبد العال من الزمالك فى أوج تألقه".

ويمتد خلاف فاروق جعفر ومحمد صلاح عبر عقود من الزمن، ففى عام 2005 داخل الزمالك تكررت هذه المأساة عندما تم تعيين الثنائي فاروق جعفر ومحمد صلاح في منصب المدير الفني للفريق الابيض ليرحل الاخير بعد سلسلة من الخلافات بينه وبين زميله روقة ليرحل بعدها عن القلعة البيضاء.