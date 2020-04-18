على أنغام عبد الباسط حمودة.. محمد عنتر يكتشف أشياء سرقتها زوجته على تيك توك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، جمهوره عبر تطبيق تيك توك بمقطع فيديو ساخر يقوم فيه بتجريد زوجته دنيا الحلو من الفيزا والمحفظة والبرفان التى سرقتها منه وفى الخلفية أغنية المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة "خدت إيه" ، وانضم عنتر للعشرات من مشاهير الكرة والفن على تطبيق تيك لمواجهة العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع .

وفى وقت سابق أدى محمد عنتر وزوجته دنيا الحلو مشهدا تمثيليا من فيلم "تيمور وشفيقة" للفنان أحمد السقا والفنانة منى زكى عبر حسابهما على تطبيق تيك توك الذى لجأ له مشاهير الكرة والفن لقضاء أوقت فراغهم فى ظل العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع، وقبل ذلك شارك محمد عنتر جمهوره عبر تطبيق تيك توك بفيديو يجمعه بزوجته دنيا الحلو أثناء أدائهما مقطعا من أغنية "كرش السنين"، وقال عنتر لزوجته، "بتردى وقويتى وبقيتى ياعجلة تخينة مش زى زمان"، وردت، "لا حوش اللى كرشو مدلدل ادام ياكرش السنين"، ثم قال لها ما تيجى تاخدينى قلمين فردت، "أنت تمامك دقيقتين ..هتشوفى وصلتى لفين".

من ناحية أخرى، يستمر عنتر فى خوض بعض التدريبات البدنية الشاقة فى منزله، نظرًا للحجر المنزلى المفروض على الجميع بسبب تفشى فيرس كورونا، وذلك من أجل الحفاظ على معدل لياقته البدنية. ويخوض محمد عنتر، بصورة يومية، تدريبات متنوعة فى مركز شباب أبو تيج، ما بين الجرى وتدريبات اللياقة البدنية بعد أعمال تطهير المركز وتعقيمه بصورة جيدة، حيث يخوض به اللاعب تدريبات منفردة للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل تجنب التجمعات وتنفيذ التعليمات الطبية بشأن تجنب انتشار فيروس كورونا. كشف مصدر مقرب من محمد عنتر لاعب وسط الزمالك عن تلقي اللاعب عدة عروض من اندية داخل مصر للانتقال اليها خلال الموسم المقبل، رغم توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا . Advertisements محمد عنتر رفض البت او مناقشة أي عروض انتظارا لموقف نادي الزمالك مؤكدا انه لاعب في الزمالك وتحت أمر النادي ولا يمكنه التفاوض مع أي نادي الا بموافقة الزمالك. و يبحث مسؤولو الزمالك، دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى ، حيث تدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا. ورشح الوكلاء عددا من اللاعبين على مسئولى الزمالك لضمهم فى الموسم الجديد، حيث تفاضل إدارة الكرة بالقلعة البيضاء مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حول المرشحين للانضمام إلى الفريق الأبيض لدعم المراكز المختلفة فى الموسم الجديد.

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