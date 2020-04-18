شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أكرم توفيق مع عروسته: "الشياكة عايزة منى أيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أكرم توفيق، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى المعار لصفوف الجونة، بزفافه فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل، ونشر محمود الجزار مدافع الجونة مقطع فيديو جديد لأكرم توفيق مع عروسته أثناء الاستعداد لحفل الزفاف.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي للأهلي أبلغ إدارة النادي بشكل مبدئي برغبته في استعادة الثلاثي محمد عبد المنعم ومحمد شريف وأكرم توفيق للقلعة الحمراء في الموسم الجديد بعد إنتهاء إعارتهم لأنديتهم حيث يلعب عبد المنعم لسموحة ويلعب توفيق للجونة فيما يلعب شريف لإنبي.

ويحرص رينيه فايلر حالياً على متابعة جميع لاعبي الفريق المُعارين من أجل البت في مصيرهم بعد إنتهاء الإعارة وشهدت القراءة الأولى في ملف المُعارين ترحيب من فايلر باستعادة محمد عبد المنعم لتدعيم الدفاع خاصة وأن عبد المنعم من اللاعبين الواعدين وأصحاب قدرات جيدة تؤهله لأن يكون مدافع قوي في المستقبل كما يرى المدرب السويسري أن أكرم توفيق لديه طاقة جيدة ويمكن أن يفيد الفريق في الوسط والجبهة اليُمنى كما أثنى المدير الفني للأهلي على قدرات محمد شريف بعد نجاحه بشكل واضح في تجربته الإعارة بنادي إنبي خلال الموسم الحالي.

فايلر سبق وطلب تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).