قصة صور.. أحمد حجازى أبرز أهداف الأهلى لتدعيم الدفاعات الحمراء فى الصيف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أحمد حجازى، مدافع المنتخب المحترف فى صفوف وست بروميتش الإنجليزى، أصبح هدفاً قوياً للنادى الأهلى لاستعادته فى الميركاتو الصيفى، فى ظل رغبة إدارة القلعة الحمراء فى تدعيم خط الدفاع.

واستفسر مسئولو النادى الأهلى من أحمد حجازى عن حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً بشأن توصله لاتفاق مع بيراميدز للانتقال إلى صفوفه فى الموسم المقبل، خاصة أن أنباء تفاوض بيراميدز مع المدافع الدولى فرضت نفسها بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص.

اتصالات الأهلى مع حجازى تأتى لأن الإدارة الحمراء سبق وتفاوضت مع اللاعب للعودة إلى صفوف الفريق لكنها توقفت بناءً على رغبته فى الاستمرار بتجربة الاحتراف الأوربى قبل أن تنتشر الأنباء حول مفاوضات قوية بين بيراميدز وحجازى فى إطار خطة الفريق السماوى لتدعيم صفوفه بلاعبين على مستوى عال من الكفاءة والخبرات بعدما سبق قام بيراميدز بضم عبد الله السعيد ثم أعلن منذ أيام ضم أحمد فتحى من الأهلى وسيتم الإعلان عن ضم شريف إكرامى حارس الأهلى بعد عدد تجديد عقد الأخير مع ناديه.

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ويرغب الأهلى فى ضم أحمد حجازى فى الفترة المقبلة، لذلك استفسر منه عن حقيقة مفاوضاته مع بيراميدز وتطلع إدارة القلعة الحمراء للحصول على خدمات المدافع المُتميّز خلال ميركاتو الصيف.

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