شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..رمضان صبحى يستعيد ذكريات هدفه القاتل مع الاهلى فى غزل المحلة على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد رمضان صبحى، نجم النادى الأهلى وكابتن المنتخب الأولمبى، ذكريات تسجيله هدفاً قاتلاً للمارد الأحمر فى شباك غزل المحلة بالدورى، عبر تطبيق تيك توك، وأنقذ رمضان صبحى فريقه من السقوط فى "فخ" الهزيمة، وسجل هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أمام غزل المحلة فى المباراة التى جمعتهما فى 18 فبراير 2016 باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ19 للدورى لينتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.

وتقدم محمد يحيى للمحلة فى الدقيقة 48 وسجل رمضان صبحى هدف التعادل، وأهدر عبد الله السعيد ضربة جزاء للأهلى.. ليرتفع رصيد الأهلى لـ40 نقطة ويحافظ على تصدّر قمة المسابقة وقتها.

على صعيد أخر ، قرر مسئولو النادى الاهلى تجميد ملف شراء رمضان صبحي لاعب الفريق نهائياً من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي بعد إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري ، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن النادي لديه رغبة في شراء رمضان صبحي نهائياً إذا سمحت الظروف وتحديداً إذا وافق النادي الإنجليزي على المبلغ الذى حدده الأهلي لشراء اللاعب وهو 3.5 مليون دولار .

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وأوضح المصدر أن الأهلي نما إلى مسامعه أن رمضان صبحي لديه عروض إيطالية وإنجليزية وتركية وأن هيدرسيفيلد يرغب في بيعه مقابل 9 مليون جنيه إسترليني وهذا مبلغ يفوق قدرات الأهلي المالية لذا فأن النادي لن يتحرك نحو شراء اللاعب في ظل هذه المبالغ الكبيرة المطلوبة لبيعه لاسيما في ظل الأزمة الراهنة التى يعاني منها الجميع بسبب وباء "كورونا"، وشدد المصدر على أن بدائل رمضان صبحي يتم طرحها حالياً على السويسري رينيه فايلر المدير الفني لأختيار أحداها حال فشل مفاوضات شراء رمضان صبحي نهائياً.