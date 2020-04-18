شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد يحتفل بعيد ميلاد ابنته جودى: وجودك يجلب الفرح .. "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نادر السيد، حارس مرمى أندية الأهلى والزمالك والمصرى ومنتخب مصر الأسبق، بعيد ميلاد ابنته "جودى" التاسع عشر، الذى يوافق اليوم 18 إبريل، مؤكدا أن وجودها يجلب السعادة لأفراد الأسرة.





ونشر السيد، عبر حسابه على انستجرام، عدة صور مع ابنته جودى، صحبها بتعليق: " عيد ميلاد سعيد 19 يا جوجا، وجودك ببساطة يجلب الفرح لجميع أفراد الأسرة، أنا فخور بالفتاة التى أصبحت ناضجة، كلنا نحبك".





من ناحية أخرى، كشف نادر السيد حارس مرمى النادى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق أسباب رحيله عن القلعة الحمراء والخلاف مع البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى للنادى الأهلى فى تلك المرحلة .

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وأوضح نادر السيد فى تصريحات تلفزيونية، قائلا: "جوزيه ظلمنى أنا وأمير عبد الحميد بسبب اعتماده فقط على عصام الحضرى، والأهلى كان المستفيد الوحيد، ومانويل كان يستخدمنى أنا وأمير من أجل استنفار الحضرى، مانويل جوزيه ظلمنى فى الأهلى بدون وجه حق، وكان يتعامل معنا بعدم احترام على الإطلاق، والبرتغالى كان يتعمد خداعى بجلسات وهمية".





وأشار نادر السيد أن أحمد الشناوي، لاعب بيراميدز، هو أكثر حراس المرمى الموهوبين فى الفترة الحالية داخل مصر قائلا: "الشناوى من أكثر الحراس الموهوبين فى مصر ولكنه يظلم نفسه، بعدم خوضه التدريبات بشكل جيد إلى جانب عدم التركيز فى المباريات الكبيرة وأحمد الشناوى مقصر فى حق نفسه وأدائه لا يتناسب مع إمكانياته على الإطلاق، وهناك حراس موهوبين مثل محمود جاد حارس مرمى إنبى".





وكشف أحمد نادر السيد، حارس فريق الشباب بنادى الزمالك ونجل الحارس الدولى الشهير، أن والده زملكاوى وندم على الانضمام الى القلعة الحمراء.

وأضاف أحمد نادر السيد أن سبب انضمام والده للأهلى هو حرصه على البقاء فى منتخب مصر لأطول فترة ممكن، مشيرا إلى أن والده اعترف بخطئه فى الانتقال إلى الأهلى لكنه كان يريد الحفاظ على مكانه بالمنتخب.











