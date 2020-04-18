شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يجدد رغبة الأهلي فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع النادى الأهلى عن موقفه السابق بتجميد صفقة رمضان صبحى لاعب الفريق المُعار من نادى هيدرسفيلد، وقرر الدخول فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً على خلفية المستجدات التى فرضت نفسها على الصفقة مؤخراً وجعلت الأهلى يُعيد التفكير فى شراء اللاعب نهائياً.

الأهلى كان قد استقر على عدم شراء رمضان صبحى نهائياً من هيدرسفيلد بسبب مُغالاة النادى الإنجليزى فى طلباته للاستغناء عن اللاعب، بعدما طلب هيدرسفيلد 9 ملايين جنيه إسترلينى وهو مبلغ كبير للغاية جعل الأهلى يتراجع عن تكثيف المفاوضات مع النادى الإنجليزى قبل أن تشهد الصفقة انفراجة فى الأيام القليلة الماضية.

مصدر فى الأهلى كشف أن نادى هيدرسفيلد قرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن رمضان صبحى من 9 إلى 5 ملايين جنيه إسترلينى، وهناك مرونة للتفاوض حول تخفيض الملايين الخمسة عند التفاوض الرسمى بسبب الظروف الحالية التى يعيشها العالم كله جحراء "جائحة" كورونا، والتى ستؤدى بالتأكيد لتخفيض أسعار جميع لاعبى العالم، وهو ما دفع الأهلى للتفكير مُجدداً فى ضم اللاعب نهائياً.

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إدارة الأهلى تنتظر وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط المُجمّد حالياً فى العالم كله بسبب انتشار فيروس "كورونا" من أجل حسم صفقة رمضان صبحى، سواء بشراء اللاعب نهائياً إذا حدث تقارب واتفاق مع النادى الإنجليزى بشأن المقابل المالى أم صرف النظر نهائياً عن الصفقة إذا حدث خلاف مالى بين الطرفين.

مسئولو الأهلى قالوا إن رمضان صبحى أصبح من حق القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجارى، محلياً وأفريقياً، وليس حتى 30 يونيو المقبل كما هو مدوّن فى عقد الإعارة، بعدما أعلن فيفا مؤخراً موافقته على تمديد عقود اللاعبين التى تنتهى فى الصيف المقبل، حتى نهاية الموسم الحالى 2019 - 2020، فى ظل تفشى فيروس كورونا .

وانتقل رمضان صبحى للأهلى فى يناير قبل الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى قبل أن يُجدد الأهلى الإعارة لمدة موسماً جديداً ونتهى يوم 30 يونيو المقبل مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترلينى.