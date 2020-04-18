شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد وكهربا ورمضان صبحى.. أشهر مستخدمى "تيك توك" في الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط تعطيل كافة الأنشطة الرياضية بعد تفشي فيروس كورونا، اتجه نجوم كرة القدم إلى تطبيق "التيك توك" لكسر حالة الملل التى يعيشونها جراء توقف الأنشطة الرياضية بالكامل ، ويعد "تيك توك" هو الأكثر انتشار الفترة الأخيرة لما يلاقيه من قبول وتفاعل من الجماهير حيث يكون قائم على تقلد شخصيات فنية بأصواتهم وهو ما يضفى حالة من المرح.

ويعتلى الثلاثى مصطفى مهاجم الزمالك ومحمود عبد المنعم كهربا ورمضان صبحى نجما الأهلى قائمة أكثر مشاهير الكرة المصرية تفاعلا على تطبيق تيك توك .

دشن رمضان صبحى نجم النادى الأهلى وقائد المنتخب الأولمبى أول ظهور له برفقة زوجته حبيبة إكرامى على تطبيق "تيك توك"، لقضاء وقت فراغهم برقصة لاقت اعجاب الكثيرون

واستعاد رمضان صبحى، ذكريات عيد الميلاد الأخير لزوجته حبيبة إكرامى عبر حسابه على تطبيق تيك توك. ونشر لاعب الأهلى فيديو من احتفاله بعيد ميلاد زوجته وسط حضور العديد من الأصدقاء.

وغازل رمضان صبحى زوجته حبيبة إكرامى بفيديو رومانسى على تطبيق تيك توك، ونشر فيديو آخر يداعب فيه طفله "زين" لينال إعجاب الكثيرين.

قرر مسئولو النادى الاهلى تجميد ملف شراء رمضان صبحي لاعب الفريق نهائياً من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي بعد إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري ، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن النادي لديه رغبة في شراء رمضان صبحي نهائياً إذا سمحت الظروف وتحديداً إذا وافق النادي الإنجليزي على المبلغ الذى حدده الأهلي لشراء اللاعب وهو 3.5 مليون دولار .

وعلى غرار رمضان صبحى قام مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك والمنتخب الأولمبى أيضًا، بنشر مقطع فيديو على صفحاته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الرقص مع خطيبته على تطبيق "تيك توك".

كما غنى معها أغنية "بكلمك مش بترد" للمطربة يسرا الجندى مع الفنان الكوميدي محمد مكاوي.

شارك مصطفى محمد مع الزمالك خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بمسابقة الدوري، أحرز خلالها 5 أهداف، كما شارك في 9 لقاءات بدوري أبطال أفريقيا سجل خلالهم 6 أهداف ليحتل بهم المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة خلف المازيمبي موليكا صاحب المركز الأول برصيد 7 أهداف، كما لعب السوبر المصري والأفريقي وبذلك يبلغ مجموع أهداف مصطفى محمد في الموسم الجاري 11 هدفاً.

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وعلى مستوى صناعة الأهداف ساهم اللاعب في صناعة 3 أهداف هذا الموسم بواقع هدفين في دوري الأبطال وهدف في الدوري.

كما نشر محمود عبد المنعم " كهربا " صانع العاب فريق الاهلى فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى تيك توك برفقة زميله صالح جمعة خلال تواجدهم فى المنزل و يرقصان علي أنغام أغنية جيت علي البايظ .

كما كهربا بعيد ميلاده مع المشجع الأهلاوى الشهير "أمح الدولى" عبر تطبيق تيك توك حيث شاركوا الجماهير فيديو للإحتفال بعيد الميلاد

وأسفر وباء كورونا عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا، وأوصت منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.