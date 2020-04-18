مدرب أرسنال يكشف عن تواصل لاعبيه مع طبيب نفسي خلال توقف المنافسات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ دب أ:
قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم إن لاعبيه على اتصال مستمر بطبيب نفسي خلال فترة توقف المنافسات في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ولم يجتمع لاعبو أرسنال منذ الكشف عن إصابة أرتيتا بفيروس كورونا قبل شهر، حيث خضعوا للعزل الذاتي ومارسوا التدريبات بشكل منفرد في منازلهم، مع فرض حالة الإغلاق في البلاد.
ولم يكن الوضع معتادا بالنسبة للاعبين، وقد حرص أرتيتا على تقديم أي مساعدة قد يحتاجها لاعبو الفريق.
وقال الإسباني أرتيتا في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" مساء أمس الجمعة :"لدينا طبيب نفسي يعتني باللاعبين، وهو على اتصال دائم معهم."
وأضاف "لكننا أيضا نقوم باستمرار بإرسال المعلومات ومقاطع الفيديو ونواصل شغل وقتهم... كما أننا نحرص على إبقائهم قريبين من عملهم والأشخاص المرتبطين بعملهم، وهم نحن أعضاءالجهاز الفني."
وتابع :"أجرينا بعض المحادثات الجيدة. وهذا الوقت ساعدني حقا، على الأقل في معرفة اللاعبين بشكل أفضل، فنحن نحاول تحسين العلاقات والتواصل وتعزيز التفاهم بيننا."
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