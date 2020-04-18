إيقاف الدوري (4).. ركلة جزاء للزمالك أدت لأحداث شغب في القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب نكسة 5 يونيو 1967 فلم تُلعب مباريات الدوري بداية من موسم 1967/1968 حتى عادت موسم 1971/1972 ولكن لم تستمر المسابقة سوى 9 جولات!

وهو ماسنستعرض أسبابه في الحلقة الرابعة من سلسلة إيقاف الدوري التي تُنشر على موقع الخليج 365 بالتزامن مع فترة إيقاف الدوري والنشاط الرياضي في مصر ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المُستجد.

التاريخ: 24 سبتمبر 1971

الحدث: ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة.

الجميع ينتظر الدربي الأول في الدوري بعد عودة النشاط، ملعب القاهرة كان قد امتلأ بجماهير الفريقين، الزمالك يدخل المباراة متصدرًا ـ ويتبقى له مباراة مؤجلة ـ برصيد 11 نقطة جمعهما من 4 انتصارات و 3 تعادلات ـ يحصل الفائز على نقطتين ـ، بينما يحتل الأهلي ـ المتبقي له مباراة أيضًا ـ المركز الثامن برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 انتصارات وتعادل.

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15 دقيقة كانت كافية لإشعال المباراة وحماس الحضور من الطرفين في المدرجات علي خليل تقدم للزمالك بهدف أول لينتهي الشوط بتقدم الزمالك وهو الهدف الذي حاول الأهلي تدراكه في الشوط الثاني فسجل التعادل بعد مرور 16 دقيقة عن طريق لاعبه زيزو قبل أن تشتعل المباراة بعد مرور 4 دقائق؛ الحارس الفلسطيني المحترف في صفوف الأهلي مروان كنفاني احتسب حكم المباراة ـ الديبة ـ خطأ ضده لصالح لاعب الزمالك إبراهيم الدسوقي الذي سقط في منطقة الجزاء.

سددها فاروق جعفر بنجاح مسجلاً الهدف الثاني للزمالك وسط احتجاجات من قِبل حارس مرمى الأهلي وزملائه ضد الحكم "الجون طلع من مرماه ونط مع إبراهيم الدسوقي فصفرت بنلتي".. هذا ماتذكره محمد دياب العطار "ديبة" ـ نجم فريق الاتحاد السكندري والحكم الراحل ـ خلال حلقة الزميل محمد عباس معه بفضائية النهار.

ولكن جمهور الأهلي كان غاضبًا مثل لاعبيه ليعدوا صوب الملعب وتُلغى المباراة قبل تؤجل مباريات الدوري إلى آجل غير مُسمى ويتم إلغاء الموسم كله فيما بعد؛ فالأمور لم تتوقف حينها عند إلغاء المباراة فطلبت نيابة شرق القاهرة شريط المباراة لمشاهدة الأحداث واللقطة التي أحدثت الشغب.

واستدعت النيابة كذلك حارس الأهلي، الفلسطيني مروان كنفاني وزميله أنور سلامة ومن الزمالك استدعت إبراهيم الدسوقي ـ صاحب ركلة الجزاء ـ وحمادة إمام بالإضافة إلى محمد رزق مساعد الحكم للاستماع لأقوالهم بخلاف 5 من رجال الأمن الذي تعرضوا للإصابة ومع تطور الأحداث أصدر اتحاد الكرة قرارًا بإيقاف حارس الأهلي مروان كنفاني 6 أشهر وكذلك حكم المباراة قبل أن يُعلن إلغاء الموسم.

ولُعب في الأسبوع ذاته بنفس اليوم مباراتين فاز المصري في الأولى أمام الترسانة بثلاثية مقابل هدف وسط جماهيره وهي النتيجة التي فاز بها الأولمبي خارج أرضه على المحلة ـ والتي توقفت أكثر من مرة بسبب أعمال شغب ـ