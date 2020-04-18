عبد الحفيظ يكشف موقف الأهلي من كينو ورمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف ناديه من التعاقد مع البرازيلي كينو لاعب نادي الجزيرة الإماراتي الحالي والمعار من صفوف بيراميدز.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم" في الساعات الأولى من صباح السبت :"كينو لاعب رائع وقدم مستويات مميزة في الموسم الماضي مع بيراميدز، لكن رأي المدير الفني للفريق السويسري رينيه فايلر سيكون حاسمًا، وسيكون القرار وفقًا للاحتياجات".

عبد الحفيظ أوضح خلال تصريحاته :"في محاولات للإبقاء على رمضان سواء معه بجانب ناديه الإنجليزي هدرسفيلد، وسنعلن عن التفاصيل في وقتها".

وشهدت الفترة الماضية إعلان البرازيلي كينو عن رغبته في اللعب في صفوف الأهلي إذا حاول النادي الأحمر الحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

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في المقابل يلعب رمضان صبحي على سبيل الإعارة منذ يناير 2019 قادمًا من فريق هدرسفيلد الإنجليزي.

عبد الحفيظ واصل الحديث عن ملف الصفقات وتحديدًا حول إمكانية استعادة حجازي مدافع ويست بروميتش، ليرد :"حجازي لديه خبرات وهو مدافع منتخب مصر، وحاليًا نعمل على ترتيب أوراقنا قبل بداية الدخول في سوق الانتقالات الصيفية".

وحول ملف تدعيم الجبهة اليمنى، قال :"الأهلي لن يتعاقد مع لاعب أجنبي بعد رحيل أحمد فتحي، لدينا عدة بدائل سواء باسم علي المعار من صفوف الجونة، أو مجموعة من الناشئين بداية من الثلاثي أحمد سيد عبد النبي ومحمود صابر وفارس طارق بجانب كريم يحيى".

وتطريق مدير الكرة بالأهلي بالحديث عن محمد عبد المنعم المعار لصفوف سموحة :"محمد عبد المنعم مدافع واعد، وسيكون لاعبًا جيدًا إذا حافظ على مستواه".

وعن ملف المعارين، رد عبد الحفيظ :"كان هناك جلسة مع فايلر منذ ثلاثة أيام وتطرق الحديث عن المعارين واستقرينا على اسمين أو ثلاثة ويتصدر محمد شريف وأكرم توفيق أولويات فايلر لكن لا يزال الموسم مستمر، وهناك الكثير من المتغيرات التي من الممكن أن تحدث".