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باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع باكايوكو

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يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع تيموي باكايوكو لاعب والمعار إلى صفوف موناكو، خلال فترة الانتقالات المقبلة .

وقالت تقارير صحفية فرنسية ان باريس سان جيرمان وضع

باكايوكو كأحد أهدافه خلال الفترة المقبلة، كما ان المدير الرياضي للنادي الباريسي فتح خط المفاوضات مع اللاعب.

واوضحت ان البي اس جي تواصل مع وكلاء باكايوكو لمعرفة موقفه قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع تشيلسي.

وكان باكايوكو انضم الى تشيلسي في صيف 2017، وقضى فترة اعارة مع ميلان، ثم مع موناكو، دون ان يتواجد بشكل مستمر مع البلوز.

 

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