أتليتكو مدريد بسعي لضم ايكاردى

أبدي نادي أتليتكو مدريد رغبته في ضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان المعار حاليًا إلى باريس سان جيرمان.
ويلعب ماورو إيكاردي معارًا مع باريس سان جيرمان حتى الصيف المقبل، مع أحقيةالشراء النهائي نظير 70 مليون يورو.
وأكدت صحيفة «توتو سبورت»، فإن أتلتيكو مدريد كثف اهتمامه مؤخرًا بضم إيكاردي، حيث يبحث المدرب دييجو سيميوني عنبديل مميز لدييجو كوستا في الهجوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن سيميوني كان على اتصال مؤخرًا بواندا نارا زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي، لبحث إمكانية إبرام الصفقة.
وأوضحت أن سيميوني حاول ضم إدينسون كافاني زميل إيكاردي، في الميركاتو الشتوي الأخير، إلا أن الصفقة لم تنجح.
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