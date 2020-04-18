إنبى ينفى تخفيض عقود لاعبيه

نفى عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى ما تردد عن وجود نية حاليًا لخفض عقود اللاعبين بسبب توقف النشاط الكروى على خلفية تفشى وباء كورونا.

وأكد عبدالناصر أن نادى إنبى جزء من الدولة ويتبع مؤسساتها ونظامها وبالتالى ما سوف تطبقه الدولة سنقوم بتنفيذه سواء توقف النشاط الكروى أو تم استئنافه.

وقال من الصعب على أى شخص أو ناد فى الوقت الحالى أن يعلن رؤيته

فى تخفيض عقود اللاعبين نظرًا لتوقف النشاط الكروى وعدم وضوح الرؤية.

وتمنى مدير الكرة بإنبى أن تنتهى الأزمة مبكرًا لعودة النشاط والحياة بصفة عامة فى مصر لتأثير التوقف عالميًا على اقتصاديات كل الدولة، متمنيًا أن تعود الأحوال أفضل مما كان فى مصر.

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فى سياق آخر يواصل الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان

اتصالاته بلاعبيه بمنازلهم للتعرف على سير البرنامج التدريبى والغذائى للاعبين خلال فترة توقف النشاط الكروى الحالية بسبب تفشى مرض كورونا.

وحذر طولان لاعبيه من أى زيادة فى الوزن فى حال العودة لتأثير ذلك على الجانب الفنى للاعب.

وأكد حلمى طولان أن هناك اهتمامًا من كل لاعب بنفسه من حيث أداء تدريبات يومية منتظمة والحفاظ على التغذية السليمة، مشيرًا الى أن كل لاعب يملك إرادة قوية ويعرف مصلحة نفسه خوفًا من أى تداعيات على مستواه فى حال عدم الامتثال للبرنامج التدربيى والغذائي.