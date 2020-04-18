نيمار يهدد باستمرار ديمبلى مع برشلونة

كشف تقرير صحفى إسباني، عن موقف برشلونة من رحيل الفرنسى عثمان ديمبلى خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وكانت تقارير إسبانية قد زعمت بأن باريس سان جيرمان يرغب فى ضم أومتيتى وديمبلى وتوديبو ثلاثى البارسا، ضمن صفقة عودة نيمار إلى ملعب الكامب نو.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، ان مسئولى برشلونة يرون أن ديمبلى لا يمكن الاستغناء عن خدماته فى الصيف المقبل، لكن الوضع مختلف إذا كان رحيل اللاعب الفرنسى ضمن صفقة نيمار.

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وأشارت إلى أن برشلونة لن يتمسك باستمرار ديمبلى إذا عاد نيمار،

لأن اللاعبين يشغلان نفس المركز (الجناح الأيسر).

وأوضحت أن برشلونة سيكون أمام أزمة مادية فى حالة الاحتفاظ بنيمار وديمبلى معًا خلال الموسم المقبل، بسبب راتب الثنائى المرتفع.

يذكر أن برشلونة سبق أن عرض إعارة ديمبلى إلى سان جيرمان خلال الصيف الماضي، ضمن صفقة عودة نيمار، إلا أن النادى الباريسى لم يوافق على الأمر.