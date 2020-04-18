شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض وضع سقف مالي لتعاقدات اللاعبين مع الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض اتحاد الكرة وضع سقف مالي لتعاقدات اللاعبين مع الأندية كما حدث فى بعض الدوريات الأخري ، و أكدو أن هذا الأمر صعب حدوثه فى الدوري المصري وسبق و أن أثبت فشله أكثر من مرة بعد وضع اتفاقات ودية بين الأندية وتحديدا الأهلي و الزمالك بالتعاقد مع لاعبين بمبالغ مالية معينة ولكن الأمر عاد للمنافسة بعد فترة قصيرة و التعاقد مع لاعبين بمبالغ مالية مرتفعة للغاية وصلت إلى مئات الملايين.

إلي جانب أن الاتحاد الدولي –فيفا – لا يوجد فى لوائحه ما يؤكد على وضع سقف مالي للتعاقدات وتم رفض مناقشة هذا المقترح داخل اللجنة الخماسية للجبلاية بعد أن طلب به أكثر من نادي.

من ناحية أخري ، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تشكيل لجنة للتفتيش على المناطق و الأفرع التابعة لاتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة ، و أكد مسئولو اتحاد الكرة أن التفتيش على المناطق سيكون بشكل مفاجئ للمراقبة المالية ومتابعة عمل كل منطقة و الملفات المطلو منهم العمل عليها خلال الفترة المقبلة ، على أن يتم تقييم عمل كل منطقة وسيتم تغيير و إقالة أي مجلس مخالف وتعيين غيرها خاصة ان هذا من اختصاصات اتحاد الكرة.

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جاء قرار التفتيش على المناطق بعد ثبوت وجود مخالفات مالية و إدارية فى منطقة السويس ترتب علىها إقالة مجلس إدارة منطقة السويس لكرة القدم برئاسة عز الدين أحمد، بعد وجود مخالفات من قبل المنطقة بعد تشكيل اتحاد الكرة للجنة لفحص أوراق المنطقة.ء سياق متصل رفض اتحاد الكرة وضع سقف مالي لتعاقدات اللاعبين مع الأندية كما حدث فى بعض الدوريات الأخري ، و أكدو أن هذا الأمر صعب حدوثه فى الدوري المصري وسبق و أن أثبت فشله أكثر من مرة بعد وضع اتفاقات ودية بين الأندية وتحديدا الأهلي و الزمالك بالتعاقد مع لاعبين بمبالغ مالية معينة ولكن الأمر عاد للمنافسة بعد فترة قصيرة و التعاقد مع لاعبين بمبالغ مالية مرتفعة للغاية وصلت إلى مئات الملايين ، إلي جانب أن الاتحاد الدولي –فيفا – لا يوجد فى لوائحه ما يؤكد على وضع سقف مالي للتعاقدات وتم رفض مناقشة هذا المقترح داخل اللجنة الخماسية للجبلاية بعد أن طلب به أكثر من نادي.

من ناحية أخري ، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تشكيل لجنة للتفتيش على المناطق و الأفرع التابعة لاتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة ، و أكد مسئولو اتحاد الكرة أن التفتيش على المناطق سيكون بشكل مفاجئ للمراقبة المالية ومتابعة عمل كل منطقة و الملفات المطلو منهم العمل عليها خلال الفترة المقبلة ، على أن يتم تقييم عمل كل منطقة وسيتم تغيير و إقالة أي مجلس مخالف وتعيين غيرها خاصة ان هذا من اختصاصات اتحاد الكرة.

جاء قرار التفتيش على المناطق بعد ثبوت وجود مخالفات مالية و إدارية فى منطقة السويس ترتب علىها إقالة مجلس إدارة منطقة السويس لكرة القدم برئاسة عز الدين أحمد، بعد وجود مخالفات من قبل المنطقة بعد تشكيل اتحاد الكرة للجنة لفحص أوراق المنطقة.