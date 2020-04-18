شكرا لقرائتكم الأهلي يدرس تقديم تصوّر عن كيفية تخفيض العقود بشكل يتناسب مع الأزمة الحالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازالت مناقشات إدارة النادي الأهلي مع لاعبيها بخصوص ملف خصم أجزاء من مستحقاتهم، من أجل تجاوز الفترة الصعبة التي يعاني منها العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا، وطلب مجلس الأهلي في اجتماعه الأخير من سيد عبد الحفيظ وأعضاء المجلس بوضع تصوّر عن كيفية تخفيض العقود في فريق الكرة بشكل يتناسب مع الأزمة المالية الحالية، لاسيما أن النادي يمر بأزمة مالية شأنه شأن جميع مؤسسات الدولة بل وجميع دول العالم، وقدم عبد الحفيظ وأعضاء المجلس تصوراَ خلال الأيام الماضية لأدارة النادي ستتم دراستها فى اجتماع المجلس المقبل.

ويرغب مسئولو الأهلي في خصم 20 %من راتب كل لاعب في شهر إبريل الجاري ومايو المقبل مع وجود اقتراح بخفض نفس النسبة من نسبة المشاركة ، وتبلغ قيمة الخصم الشهري لكل لاعب حوالي 100 الف جنيه، بينما سيكون رقم نسبة المشاركة أكبر من ذلك.

وعلم الخليج 365 أن هناك اللاعبين يرفضون الاقتراب من نسبة المشاركة لكون هناك لاعبين لا يوجد بند نسبة المشاركة في عقودهم وهم كباتن الفريق الخمسة، وكذلك اللاعبين الأجانب وهم حسام عاشور، أحمد فتحي، شريف اكرامى، وليد سليمان، محمد الشناوى، علي معلول، جونيور أجاي، اليو ديانج، اليو بادجي وجيرالدو، وهو ما سيخل بمبدأ العدل في ملف الخصم، في الوقت الذي أبدى اللاعبين مرونة في ملف خصم أجزاء من مرتباتهم الشهرية على أن يكون الرقم مُحدد ويكون على كل اللاعبين بدون استثناء للوقوف بجانب النادي في تلك الأزمة.