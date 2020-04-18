شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبحث مع لجنة التخطيط سيناريوهات تدعيم الجبهة اليُمنى في الاهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع لجنة التخطيط للكرة بالنادي ملف تدعيم الجبهة اليُمنى باعتبارها أحد أهم الملفات التى يرغب الأهلي في حسمها خلال الفترة المقبلة بعد رحيل أحمد فتحي حيث يتشاور المدرب السويسري بشأن البدائل المطروحة لضم ظهير أيمن أو الأكتفاء بالعناصر الموجودة في الفريق حالياً أو من قطاع الناشئين أو استعادة لاعبي الفريق المُعارين لأندية أخرى.
وأكد فايلر أن محمد هاني يستطيع تحمل المسئولية مع وجود معاونة من بعض اللاعبين الذين يُجيدون اللعب في هذا المركز ومنهم رامي ربيعة وحسين الشحات وكريم نيدفيد حال تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة بجانب عودة المعار أكرم توفيق أو باسم علي .
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يبحث مع لجنة التخطيط سيناريوهات تدعيم الجبهة اليُمنى في الاهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.