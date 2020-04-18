شكرا لقرائتكم الزمالك يطالب خالد بوطيب بسداد تعويضا بعد فسخ عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسؤولو الزمالك على مُطالبة المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأبيض، بسداد تعويض بعد فسخ عقده نظرًا لانقطاعه عن الانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض ورفضه خوض عملية جراحية للعلاج من إصابة الركبة.

واستند الزمالك شكواه ضد المغربى بوطيب، إلى أن انقطاعه عن الفريق أدى إلى وقوع أضرار فنية ومالية على نادى الزمالك، وذلك فى الشكوى المقدمة ضد اللاعب فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى إطار تحركات النادى الأبيض لحسم كافة ملفات قضايا الأجانب خلال الوقت الحالى.

وقرر مسؤولو الزمالك، الاحتفاظ بحق النادى فى شكوى المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، بعد رفض اللاعب إجراء عملية جراحية عقب الإصابة التى تعرض لها فى الركبة مما أدى إلى فسخ النادى للتعاقد معه، بعد إرسال 6 إنذارات له على مقر إقامتها بشأن انقطاعه عن الانتظام فى ناديه وعدم الرد على الاتصالات التى جاءت من جانب إدارة الكرة بالنادى معه من أجل تجهيزه طبياً بصورة لائقة.

وذكر مسئولو الزمالك أن بوطيب لم يرد على تلك الاتصالات ثم أرسل بعض "الفواتير" الخاصة بالكشوفات الطبية له التى خضع لها وسددها له النادى إلا إنه رفض إجراء عملية جراحية فى الركبة سواء بعد الكشف الطبى فى ألمانيا أو فرنسا مما أدى إلى إرسال إدارة الكرة بالنادى خطابا له بفسخ التعاقد مع التأكيد فى ذلك الخطاب على أحقية النادى فى الاحتفاظ بالتعويض مع إرسال نسخة من كل الأوراق والمستندات والمخاطبات الرسمية التى تمت مع اللاعب ومحاميه إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ليؤمن مجلس إدارة النادى موقفه في قضية اللاعب وتواصل بوطيب مع محاميه الذى أكد له إن موقف الزمالك قوى فى القضية بسبب المخاطبات الرسمية التى تمت قبل فسخ التعاقد.