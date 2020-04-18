شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الأجانب تضرب 3 مدربين.. ضياء السيد يعانى بعد رحيل برادلى وسداسية غانا.. هانى رمزى يدفع فاتورة فشل أجيرى فى أمم افريقيا 2019.. وحلم المونديال لم يشفع لأسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المدرب المصرى دائما ما يدفع فاتورة فشل المدربين الأجانب فى الكرة المصرية، وتحديدا مع منتخب مصر الأول ، فهناك ظاهرة واضحة وهى أن المدربين المصريين المساعدين للأجانب غالبا ما يكون "الجلوس فى البيت" مصيرهم بعد انتهاء فترة عملهم مع الأجانب، رغم الخبرات التى من المفترض أن يحصلوا عليها جراء التعايش والعمل مع الخواجات لفترات طويلة.

ضياء السيد

رغم رحيل الأمريكى بوب برادلى المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، عن تدريب الفراعنة منذ أكثر من 6 سنوات ، إلا ان لعنة الخسارة أمام غانا بسداسية فى تصفيات كأس العالم مازالت تطارده وجهازه المعاون الذى كان يضم ضياء السيد مدربا عاما وزكى عبد الفتاح لحراس المرمى، ورغم أن برادلى يتحمل المسئولية الأكبر عن خسارة مصر بهذه النتيجة الثقيلة إلا أن ضياء السيد هو الذى دفع الثمن غاليا حيث لم تتح له فرص حقيقية لتدريب أى فريق داخل مصر أو خارجها، بعد انتهاء مهمته مع الفراعنة حيث تولى فريق النجوم لفترة قصيرة ونفس الأمر مع فريق رأس الخيمة الإماراتى ، قبل أن يكون مصيره النهائى هو البقاء فى المنزل والعمل فى التحليل بالقنوات الفضائية على فترات متباعدة.

أسامة نبيه

كان أسامة نبيه من الأعمدة الأساسية للجهاز الفنى لمنتخب مصر السابق بقيادة هيكتور كوبر، وله دور كبير فى النجاحات التى تحققت بالتأهل إلى نهائيات أمم افريقيا 2017 بعد غياب طويل ثم التأهل لنهائى البطولة فى الجابون قبل الخسارة أمام الكاميرون فى المباراة النهائية، كما نجح مع الجهاز الفنى فى التأهل لمونديال روسيا بعد غياب 28 عاما ليحقق الحلم الغائب، ومع ذلك لم تشفع هذه النجاحات لأسامة نبيه بعد رحيل كوبر حيث لم يحصل على فرصة لتدريب ناديه الأصلى الزمالك كما حدث مع محمد صلاح وخالد جلال وطارق يحيي وغيرهم من أبناءالزمالك، كما لم يتولى قيادة تدريب أى ناد فى مصر ، حيث تولى تدريب أحد أندية القسم الثانى فى السعودية قبل أن يتولى تدريب فريق اف سى مصر عدة أيام ثم يرحل لضعف الإمكانات.

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المؤسف أيضا أن نبيه رغم نجاحاته مع جهاز كوبر، إلا أنه تعرض لهجوم شديد بداعى انتمائه للزمالك ومحاربته لنجوم الأهلى وهو ما برزت فى أزمته الشهيرة أمام حسام غالى لاعب الأهلى الذى تم استبعاده نهائيا، لتظل هذه الاتهامات تطارد نبيه حتى بعد الرحيل عن المنتخب.

هانى رمزى

سوء الحظ دائما ما يواجه هانى رمزى صاحب المشوار الاحترافى الكبير والطويل فى الدورى الألمانى، ففى محطته الأخيرة مع المنتخب وعمله مع المكسيكى خافير أجيرى تعرض الجهاز الفنى للمنتخب لانتقادات حادة لاسيما بعد الخروج المخزى للفراعنة فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر، والذى ترتب عليه استقالة اتحاد الكرة السابق.

ورغم تصريحات هانى رمزى عقب انتهاء المهمة، بأن أجيرى لم يكن يستمع لأرائه فى اختيارات اللاعبين مثل عبد الله جمعة ، وكذلك شارة الكابتن الى رفض رمزى منحها لأحمد المحمدى وطلب منحها لمحمد صلاح بخلاف ازمة عمرو وردة ، إلا أنه دفع فاتورة الفشل فى النهاية وبات المنزل هو وجهته بعد الرحيل عن المنتخب حيث لم يتلق أى عروض من أى ناد بعد الفشل مع المنتخب.