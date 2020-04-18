شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس ملف الـ7 أجانب لحسم مصيرهم فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الفرنسى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خلال الوقت الحالى، ملف اللاعبين الأجانب لحسمه فى الموسم الجديد، انتظارا للائحة التى سيتم اعتمادها الموسم المقبل بشأن عدد اللاعبين الأجانب المسموح به لكل فريق، بعدما رفضت إدارة الزمالك المقترح الذى جاء من جانب اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة؛ بشأن تقليص عدد الأجانب فى كل فريق بالموسم الجديد وهو الاقتراح الذى تراه إدارة نادى الزمالك مرفوض تماما حيث يعود على الأندية بخسائر مالية وفنية لذا رفضته بشكل قاطع إدارة قلعة ميت عقبة.

ويمتلك الزمالك، 7 لاعبين أجانب هم فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كابونجو كاسونجو، ومعروف يوسف، وحميد أحداد، ورزاق سيسيه، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق بعض اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل على أن يحسم ذلك الملف، الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الفريق، خاصة بعد ترشيح أيضًا المغربى وليد الكرتى لاعب الوسط الهجومى للوداد المغربى للانضمام إلى الأبيض، لذا يبحث كارتيرون عن مدى حاجة الفريق إلى الأجانب الذى يضم 4 منهم بين صفوفه وهم بن شرقى وساسى وأوناجم وكاسونجو بخلاف الثلاثى المعار وهم حميد أحداد وسيسيه ومعروف يوسف إلى الرجاء المغربى والاتحاد السكندرى والمقاولون العرب على الترتيب خاصة فى ظل رغبة تلك الأندية للاحتفاظ بالثلاثى أحداد وسيسيه ومعروف.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، وطلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.