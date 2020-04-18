شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة تدرس صرف دعم لأندية القسم الثاني والثالث خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو اللجنة للخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني صرف دعم لأندية القسم الثاني و الثالث خلال الفترة المقبلة بعد توقف النشاط الكروي منذ اكثر من شهر بعد انتشار فيروس كورونا .

يصرف اتحاد الكرة كل موسم دعم مالي لاندية القسم الثاني والثالث في المواسم الماضية من عائد البث الفضائي للدوري الممتاز ومن مداخيل اتحاد الكرة .

من ناحية اخري استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إحالة ملف عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل، والذى سيتم انتخابه فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل، على أن يتولى المجلس الجديد وضع شروط الموسم قبل انطلاقه.

Advertisements

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الأقرب هو الإبقاء على 4 لاعبين كما هو، بالإضافة إلى اعتبار لاعب شمال أفريقيا ومعاملته كلاعب مصرى، مع وضع بند بتقليص عدد الأجانب فى دورى 2022 -2023 لإتاحة الفرصة أمام الأندية لتوفيق أوضاعها مع اللاعبين الأجانب الموجودين بالفريق من ناحية مدة العقد.