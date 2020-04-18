شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإنتاج الحربى يطالبون بصرف المستحقات المتأخرة قبل تخفيض العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط لاعبو الانتاج الحربى صرف قيمة قسطين من عقودهم للموافقة على طلب ناديهم بتخفيض عقودهم بنسبة 20% بسبب أزمة كورونا ، ورحب بعض اللاعبين بالموافقة على التخفيض شريطة الحصول على راتب شهرين متأخرين قبل التوقيع على التنازل.

وفى وقت سابق ، أكد خالد مهدي، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، أن إدارة ناديه منحت اللاعبين حتى الآن 60% من قيمة عقود الموسم الحالي قائلا : "طلبت من اللاعبين ترك راتب شهرين والحصول على الشهرين المتبقيين".

وأوضح خالد مهدي: "طلبت التنازل عن 20% من قيمة الـ40 بالمائة التي تتبقى لهم من مستحقاتهم عن الموسم الحالي"، مضيفا: مبادرة اللاعبين التي أبلغوه بها لم تكن بقدر الحدث.