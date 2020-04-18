"تلقيت عرضًا مغريًا".. هل يرحل معلول عن الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، أنه ناديه تلقى عرضًا كبيرًا في الصيف الماضي إلا أن إدارة القلعة الحمراء طالبته بالاستمرار.

وأضاف نجم النادي الأهلي في تصريحات عبر القناة الرسمية للنادي في الساعات الأولى من صباح السبت :"في كل موسم أتلقى عرضًا أو إثنين في كل فترة انتقالات".

وتابع :"كان أكبر عرض وصل لي في الموسم الماضي، والنادي طلب منّي البقاء وعدم الرحيل، وكان قراري الاستمرار احترامًا لعقدي ولجمهور الأهلي".

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وواصل :"خلال تواجد نبيل معلول على رأس قيادة المنتخب التونسي تحدثت معه عن وصول عرضًا من أوروبا، لكني نصحني بالاستمرار مع الأهلي لأنه يُعد نادي مصنفًا عالميًا".

وعن مستقبله مع القلعة الحمراء، أجاب نجم المنتخب التونسي :"سألعب حتى آخر يوم مع الأهلي، وأتمنى إنهاء مسيرتي مع الأهلي".

صاحب الـ30 عامًا يقدم موسمًا مميزًا مع الأهلي حيث شارك في 20 مباراة بجميع المسابقات ليسجل خمسة أهداف ويساهم بسبعة أهداف

وكان معلول انتقل إلى الأهلي قادمًا من الصفاقسي التونسي في صيف 2016، لينجح في تحقيق ثلاث بطولات دوري مصري وبطولتين سوبر مصري بجانب التتويج بكأس مصر.