معلول يعلق على انسحاب الزمالك في القمة..ورد اعتبار "أحداث" السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

أكد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي أن فريقه تمنى عدم انسحاب الزمالك في مواجهة الفريقين الأخيرة في الدوري للفوز عليه.

وانسحب الزمالك من مواجهة الأهلي في الدوري فبراير الماضي ليقرر اتحاد الكرة خصم 3 نقاط من النادي الأبيض في نهاية الموسم واعتبار الأهلي فائزاً بنقاط المباراة كاملة.

وفي حديث لقناة النادي الأهلي قال علي معلول :"كنا نود مواجهة الزمالك والفوز عليه رداً على أحداث ما بعد مباراة السوبر المصري في الأخير".

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وتعادل الأهلي والزمالك بدون أهداف في فبراير الماضي بالسوبر المصري قبل أن يتوج الزمالك باللقب عن طريق ركلات الترجيح، وتنشب بعد ذلك اشتباكات في الملعب.

وأضاف معلول :"لم نكن نرغب في رد الاعتبار لمباراة السوبر، لأننا كنا الطرف الأفضل لمدة 90 دقيقة، وضربات الحظ هي التي حسمت اللقب، لكننا أردنا رد الاعتبار بسبب ما حدث بعد المباراة، ولمصالحة الجماهير".

وأنهى معلول :"لم نكترث بإصابتنا بالإرهاق قبل مباراة صندوانز رغم أننا اعتبرناها مباراة حياة أو موت، كان لدينا الحماس لمواجهة الزمالك والفوز عليه".