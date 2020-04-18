علي معلول يتحدث عن أفضل اللاعبين الذين زاملهم خلال مسيرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:
أشاد التونسي الدولي علي معلول لاعب النادي الأهلي بزميله المصري رمضان صبحي معتبراً إياه أحد أفضل اللاعبين الذين زاملهم في مسيرته.
وفي حواره مع قناة الأهلي قال معلول :"رمضان صبحي لاعب كبير شكلت معه جبهة رائعة على اليسار، هو من أفضل اللاعبين الذين زاملتهم في حياتي".
وتألق علي معلول في الجبهة اليسرى الموسم الماضي بمعاونة رمضان صبحي وفي مستهل الموسم الحالي قبل أن يتعرض لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي للإصابة.
وتابع معلول :"لدي اتفاق مع رمضان صبحي، ففي كل مباراة نعمل على أن تكون جبهتنا اليسرى لها دور كبير في الفوز سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها".
وأنهى اللاعب التونسي :"في الموسم الماضي تألقت بسبب لاعبي الأهلي ومساعداتهم لي دائما، نجحنا في تحقيق لقب الدوري وتقدمنا من مؤخرة الجدول إلى الفوز بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني".
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