علي معلول يتحدث عن أفضل اللاعبين الذين زاملهم خلال مسيرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

أشاد التونسي الدولي علي معلول لاعب النادي الأهلي بزميله المصري رمضان صبحي معتبراً إياه أحد أفضل اللاعبين الذين زاملهم في مسيرته.

وفي حواره مع قناة الأهلي قال معلول :"رمضان صبحي لاعب كبير شكلت معه جبهة رائعة على اليسار، هو من أفضل اللاعبين الذين زاملتهم في حياتي".

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وتألق علي معلول في الجبهة اليسرى الموسم الماضي بمعاونة رمضان صبحي وفي مستهل الموسم الحالي قبل أن يتعرض لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي للإصابة.

وتابع معلول :"لدي اتفاق مع رمضان صبحي، ففي كل مباراة نعمل على أن تكون جبهتنا اليسرى لها دور كبير في الفوز سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها".

وأنهى اللاعب التونسي :"في الموسم الماضي تألقت بسبب لاعبي الأهلي ومساعداتهم لي دائما، نجحنا في تحقيق لقب الدوري وتقدمنا من مؤخرة الجدول إلى الفوز بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني".