محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الأهلي، أنه الآن لاعب محترف ويركز فقط مع فريقه، لافتًا انه حين يواجه الأندية التونسية يهتم فقط بتقديم كل ما لديه لمساهمة في فوز فريقه.
وقال معلول خلال حديثه لقناة النادي الأهلي:"من حقي كلاعب محترف انى اقدم كل شي للنادي الأهلي، وهذا هو عالم الاحتراف أن تخلص للنادي الذي تلعب له".
وأضاف، أنه ليس لديه أي مشاكل حين يواجه أنديه من بلده، فهو يحترم كافة الفرق التونسية، لكن في النهاية يلعب للأهلي ويبحث من أجل تحقيق الفوز.
وأوضح، أن مواجهة بدوري أبطال أفريقيا قبل أعوام كانت صعبة، لانه تسبب في ركلة جزاء في البداية.
وأشار إلى أنه رغم تسببه في ركلة جزاء خلال تلك المباراة، لكن محمد نجيب مدافع الأهلي السابق أخبره بأنه سيكون سبب الفوز في تلك المواجهة الصعبة.
وأتم:" نجيب قال لي انت اللى هتكسبنا وسباني ومشي، وهو ده اللى بيصنع دائما الفارق للأهلي".
كانت هذه تفاصيل خبر علي معلول يكشف رسالة محمد نجيب خلال مواجهة الترجي بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.