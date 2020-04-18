علي معلول يكشف رسالة محمد نجيب خلال مواجهة الترجي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الأهلي، أنه الآن لاعب محترف ويركز فقط مع فريقه، لافتًا انه حين يواجه الأندية التونسية يهتم فقط بتقديم كل ما لديه لمساهمة في فوز فريقه.

وقال معلول خلال حديثه لقناة النادي الأهلي:"من حقي كلاعب محترف انى اقدم كل شي للنادي الأهلي، وهذا هو عالم الاحتراف أن تخلص للنادي الذي تلعب له".

وأضاف، أنه ليس لديه أي مشاكل حين يواجه أنديه من بلده، فهو يحترم كافة الفرق التونسية، لكن في النهاية يلعب للأهلي ويبحث من أجل تحقيق الفوز.

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وأوضح، أن مواجهة بدوري أبطال أفريقيا قبل أعوام كانت صعبة، لانه تسبب في ركلة جزاء في البداية.

وأشار إلى أنه رغم تسببه في ركلة جزاء خلال تلك المباراة، لكن محمد نجيب مدافع الأهلي السابق أخبره بأنه سيكون سبب الفوز في تلك المواجهة الصعبة.

وأتم:" نجيب قال لي انت اللى هتكسبنا وسباني ومشي، وهو ده اللى بيصنع دائما الفارق للأهلي".