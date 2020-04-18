معلول يكشف كواليس تواجده بنهائي رادس 2006..وشعوره بعد هدف أبو تريكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

كشف الدولي التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي عن وجوده في ملعب رادس خلال مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين ناديه الحالي وناديه السابق الصفاقسي التونسي.

وفي حوار مع قناة النادي الأهلي قال معلول :"كنت في الملعب في نهائي 2006، كنت أجلس في مدرج الجماهير خلف مقاعد بدلاء فريق الصفاقسي التونسي".

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2006 بعد الفوز على الصفاقسي 1-0 في تونس عقب التعادل في القاهرة 1-1.

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وأضاف معلول :"كان عمري 14 عاماً تقريبا، وشعرت بالصدمة بعد هدف محمد أبوتريكة لم أكن أصدق ما حدث وقتها، تمنيت لو دخلت الملعب لإلغاء الهدف وإعادة اللقطة مجدداً".

وتابع لاعب الأهلي :"كان لدينا فريق قوي في الصفاقسي لو توج بدوري الأبطال لتغيرت الأمور تماما بعد ذلك، لكنها كرة القدم".

وأنهى معلول :"الصفاقسي سيطر لمدة 90 دقيقة ثم سجل الأهلي هدف البطولة في الدقيقة 92 وتبخرت الأحلام، مثل هذه الأمور في كرة القدم من شأنها أن تجدد الدوافع وتجعلك أقوى لاحقا".