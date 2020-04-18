ملف الجمعة.. رسالة من آل الشيخ.. مفاجأة متعب وليفربول قلق بسبب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2020.
دعم مؤمن ضمن 3 محاور.. التفاصيل الكاملة لجلسة الخطيب مع وزير الرياضة
مصدر في بيراميدز يكشف حقيقة اقتراب مدرب برشلونة لقيادة الفريق
ليدز يونايتد يعلن وفاة نجمه السابق بفيروس كورونا
منظمو مونديال 2022 يعلنون إصابة 6 عمال بفيروس كورونا
فريدة عثمان تغادر الحجر الصحي بمرسى علم.. وتعود لمنزلها
صحيفة: ليفربول لديه سبب للقلق بشأن مستقبل صلاح
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي.. هل حصل على مستحقات صفقة أجايي؟
الخليج 365 يكشف كواليس إرسال صلاح مساعدات طبية إلى بلدته لمحاربة كورونا
"كان هيدرب نادي مصري".. تركي آل الشيخ يكشف كواليس مفاوضاته مع مدرب برشلونة
"تعرضنا للإصابة بإنفلونزا الخنازير".. متعب يكشف عن مفاجأة حول كأس أفريقيا 2010
فرج عامر: أحد أندية القمة في أمريكا يقترب من شراء حسام حسن
"عقوبة وتعنيف".. المصري يوضح موقفه من تصريحات أحمد ياسر
صحيفة انجليزية: بريميرليج يخطط لعودة التدريبات 11 مايو ولا امتيازات حكومية
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