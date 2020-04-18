علي غزال: منع الاستبدال أوقف مفاوضاتي مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح علي غزال لاعب وسط المنتخب المصري ونادي لاريسا اليوناني أن المفاوضات التي دخل فيها مع نادي الزمالك كانت مجرد كلام، قائلًا بأن الأمر لم يصل للجدية بسبب عدم السماح بالاستبدال.

وقال غزال في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت" الفضائية: "وجود عمر وردة في النادي ساعدني بداية على الانتقال للفريق وإضافة إلى ذلك التأقلم لأنه له اسم جيد في اليونان وساعدني كثيرًا في هذا التوقيت."

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وأضاف: "عقدي مع النادي مدته عام ونصف من الآن وإذا مضت الأمور بشكل جيد سأستمر وإن لم يكن وحصلت على عرض أفضل سوف أرحل."

وأشار إلى أنه تفاوض مع الزمالك في الفترة الماضية، قائلًا: "حدث كلام في شهر ديسمبر الماضي للنقاش كانت هناك إمكانية للانضمام لنادي الزمالك وإلتقيت بأحمد مرتضي ولم يكن هناك شيء رسمي ولا أي اتفاق ولم يكن هناك مكان متاح بالقائمة، والأمر في النهاية كان مجرد كلام."

وتحدث عن أمور منتخب مصر وقت بطولة أمم إفريقيا الماضية: "المشاكل التي حدثت في المعسكر لم تؤثر على أداء الفريق في أمم إفريقيا والخروج كان بسبب ظروف المباراة سواء على المستوى الفني أو إهدار الفرص ثم توقيت الهدف الذي استقبلناه."