علي معلول يتحدث عن تغيير مركزه للتواجد مع الكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

كشف علي معلول لاعب النادي الأهلي عن قيامه بتغيير مركزه في الملعب في مرحلة الشباب حتى يتمكن من اللعب مع فريق الكبار.

وفي حوار مع قناة النادي الأهلي قال معلول :"مدربي الشباب في الصفاقسي نصحوني بتغيير مركزي واللعب كظهير أيسر بدلاً من اللعب خلف المهاجمين وكجناح أيسر".

وأضاف معلول :"قام مدربي الصفاقسي بتعليمي التمركز في الملعب في مركزي الجديد، وتدربت حتى نجحت في الإجادة كظهير أيسر، وبعدها مباشرة تم تصعيدي لفريق الكبار".

وتابع نجم الأهلي :"أكن الاحترام والتقدير للاعب السابق عبد الكريم نفطي، لقد سميت إبني كريم بسبب حبي له، هو يريد دائماً أن ألعب في أوروبا".

وأنهى معلول :"الآن ألعب في النادي الأهلي أحد أكبر أندية العالم وإفريقيا، وبعد مرور الوقت أثبتت الأيام أن قراري كان صحيحاً بالانضمام إلى أسرة الأهلي".