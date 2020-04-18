علي معلول يتحدث عن تغيير مركزه للتواجد مع الكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:
كشف علي معلول لاعب النادي الأهلي عن قيامه بتغيير مركزه في الملعب في مرحلة الشباب حتى يتمكن من اللعب مع فريق الكبار.
وفي حوار مع قناة النادي الأهلي قال معلول :"مدربي الشباب في الصفاقسي نصحوني بتغيير مركزي واللعب كظهير أيسر بدلاً من اللعب خلف المهاجمين وكجناح أيسر".
وأضاف معلول :"قام مدربي الصفاقسي بتعليمي التمركز في الملعب في مركزي الجديد، وتدربت حتى نجحت في الإجادة كظهير أيسر، وبعدها مباشرة تم تصعيدي لفريق الكبار".
وتابع نجم الأهلي :"أكن الاحترام والتقدير للاعب السابق عبد الكريم نفطي، لقد سميت إبني كريم بسبب حبي له، هو يريد دائماً أن ألعب في أوروبا".
وأنهى معلول :"الآن ألعب في النادي الأهلي أحد أكبر أندية العالم وإفريقيا، وبعد مرور الوقت أثبتت الأيام أن قراري كان صحيحاً بالانضمام إلى أسرة الأهلي".
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