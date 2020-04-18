حسام حسن: سأنضم لمن يقدرني ويمنحني الفرصة من الأهلي أو الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

صرح حسام حسن مهاجم نادي سموحة بأنه سيختار بين الأهلي والزمالك بناء على التقدير وفرصة المشاركة، قائلًا أن العروض الأمريكية التي حصل عليها أتت من خلال أحد الوكلاء.

وقال حسام حسن في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت" الفضائية: "شرف كبير لي أن يتعلق إسمي بالأهلي والزمالك على مدار المواسم الماضية، لكن كل ما يدور خلال الوقت الحالي يخرج من الوكلاء فقط ولا يوجد شيء رسمي إلى الآن."

وتابع: "الموقف في كل الأحوال في يد فرج عامر، لأنه في منزلة والدي أثق في القرار الذي يتخذه، وعقدي مع النادي مستمر لعام ونصف من الآن."

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أما عن موقفه بشأن المفاضلة بين الأهلي والزمالك: "إذا جاء عرض من الأهلي والزمالك فالأمر بيد سموحة، أما بالنسبة لي سأختار النادي الذي يمنحني فرصة أكبر للمشاركة ويقدرني من كافة الجوانب."

وأضاف: "بخصوص العرض الأمريكي، هو وكيل اتصل بي وطلبت منه التواصل مع فرج عامر، ويمتلك عروض من أندية عديدة في أمريكا."

وفيما يتعلق بموقف منتخب مصر منه، قال: "لا يحدث تواصل مع حسام البدري بشأن الانضمام للمنتخب، وكل تركيزي منصب على الملعب لأنني لا ألعب في ناد جماهيري يمكن أن يضغط من أجل الانضمام للمنتخب."

وتحدث عن رأيه في أفضل مهاجم بالدوري المصري، قائلًا: "مصطفى محمد خلال الوقت الحالي يؤدي بشكل جيد، وكنت أتمنى استمرار أزارو لكنه رحل، وأرى أن مروان محسن لديه قدرات جيدة ويستطيع أن يحقق طموحات جماهير الزمالك."