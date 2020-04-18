صحيفة انجليزية: بريميرليج يخطط لعودة التدريبات 11 مايو ولا امتيازات حكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تخطط رابطة الدوري الانجليزي "بريميرليج" إلى عودة تدريبات الأندية في 11 مايو القادم، على أن تكون المباراة خلال 4 أسابيع من هذا التوقيت وبدون حضور جماهيري.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية أن اجتماع الأندية الذي أقيم اليوم الجمعة تم خلاله مناقشة عودة المباريات في 8 يونيو المقبل، فيما كان الجانب الأبرز من المباحثات متعلق بإمكانية العودة إلى التدريبات قبل هذا الموعد.

وأبلغت رابطة الدوري الانجليزي الأندية التي حضرت الاجتماع أن الحكومة البريطانية لا تفكر في تقديم أي امتيازات خاصة من أجل استئناف النشاط، وأن الحل الوحيد هو السماح ببعض المرونة بخصوص قواعد التباعد الاجتماعي المعمول بها في البلاد خلال الوقت الحالي.

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وأكد الاجتماع على أن أفضل سيناريو يمكن أن يتحقق في الفترة المقبلة هو السماح للأندية بالعودة للتدريبات في 11 مايو من أجل الاستعداد لعودة المباريات بعد ذلك.

واجتمعت عدة أندية بشكل فردي من أجل مناقشة ضرورة انهاء الموسم في 30 يونيو من أجل تجنب أي تعقيدات بخصوص تمديد العقود الخاصة باللاعبين والإلتزامات الأخرى لما بعد هذا التاريخ، غير أنهم لم يطرحوا الأمر للنقاش خلال اجتماع اليوم مع الرابطة وجميع الأندية.

وتوقف الدوري الانجليزي بعد 29 جولة ويتبقى 9 مباريات فقط، يحتاج منها ليفربول 6 نقاط ليعلن نفسه بطلًا للمسابقة لأول مرة منذ 30 عامًا.