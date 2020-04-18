علي غزال يكشف سبب تعثر مفاوضات الزمالك لضمه

كشف علي غزال لاعب لاريسا اليوناني ومنتخب مصر الأول لكرة القدم عن سبب تعثر مفاوضات الزمالك من أجل التعاقد معه خلال شهر ديسمبر الماضي 2019 .

وقال علي غزال في تصريحات لبرنامج ملعب ONTIME الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: "الزمالك تواصل معي بشكل ودي في ديسمبر بخصوص اللعب في صفوفه لكن لم يحدث توافق

".

وأضاف النجم الدولي المصري: " قصة الاستبدال كانت سببًا رئيسيًا في تعثر مفاوضات الزمالك معي ".

واختتم اللاعب: " أتواجد الآن في بلجيكا .. والدولة تطبق حجر جزئي بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ".